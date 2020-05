15 Minuten Sendezeit gewonnen : Joko & Klaas rechnen mit Sexismus ab

München Am Dienstag erspielten sich die Moderatoren und Entertainer Joko und Klaas wieder 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben. Zur Primetime machten sie am Mittwochabend auf das Thema Sexismus aufmerksam.

In der zehnten Folge der ProSieben-Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ konnten Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut einen Sieg erringen. Wie schon in der vergangenen Woche durften sie dafür einen Tag darauf um 20.15 das Programm des TV-Senders nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

Vor einer Woche amüsierten sie dabei die deutsche Fernseh-Zuschauer- und Twitter-Welt, als sie kurzerhand die Spezial-Sendung des Konkurrenz-Senders RTL zu den Lockerungen in der Corona-Pandemie abfilmten und kommentierten . In dieser Woche ging es deutlich ernster zu. Bereits vor Beginn der erspielten Sendezeit kündigte Klaas auf Twitter „die wohl speziellsten 15 Minuten, die wir je gesendet haben“ an. Er warnte außerdem davor, die Sendung sei nichts für schwache Nerven.

Gezeigt wurde schließlich eine lebendige Ausstellung zum Thema „Sexuelle Belästigung von Frauen“. Prominente Frauen wie Autorin Sophie Passmann, Moderatorin Palina Rojinski, Model Stefanie Giesinger und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandez sprechen das Thema unverblümt und direkt an. So zeigt beispielsweise Palina Rojinski Bilder von männlichen Genitalien, so genannte „Dick-Pics“, die sie nach eigener Aussage ständig ungefragt zugeschickt bekommt. Die Sendung thematisiert auch frauenfeindliche Kommentare, die die Prominenten erhalten haben. Am Ende geht es um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen.