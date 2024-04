24-Stunden-Sendung Joko und Klaas sind die Lebensversicherung für ProSieben

Auch die am Sonntag erstmals gesendete Show – die nun laut Programmchef Hannes Hiller dauerhaft im ProSieben-Programm aufgenommen werden soll – „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ war dank eines guten Konzepts ein Erfolgsbringer zur besten Sendezeit, am Sonntagabend um 20.15 Uhr. Auch auf Social Media sind Joko und Klaas für ProSieben Gold wert und schaffen es im Gegensatz zu anderen TV-Formaten, die jungen Zuschauer vom Handy vor den TV-Bildschirm zu ziehen. Es bleibt also spannend zu sehen, auf welche Sphären Joko und Klaas, die seit 2009 (damals noch auf MTV) das erste Mal zusammen moderierten, den TV-Sender noch heben kann. Klar ist aber: Es ist eine Erfolgsgeschichte, die nun durch den TV-Marathon am Sonntag mit zum Teil auch großem Kinder-Humor, fortgeschrieben wurde.