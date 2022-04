15 Minuten gewonnen : Joko und Klaas nutzen Sendezeit für Live-Konzert aus einem Bunker in der Ukraine

Joko und Klaas haben erneut 15 Minuten Sendezeit gewonnen (Archivfoto). Foto: dpa/Stefan Gregorowius

München Beim Sieg gegen ihren Haussender ProSieben haben Joko und Klaas wieder 15 Minuten Live-Sendezeit erspielt. Die haben sie dieses Mal einer Band aus Charkiw zur Verfügung gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstagabend stellten sich die Moderatoren Joko und Klaas bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ mal wieder den Aufgaben ihres Senders. Als Belohnung für den Sieg gab es wie üblich 15 Minuten Sendezeit. Zum Staffelstart schenkten die Moderatoren diese Viertelstunde Menschen aus der Ukraine.

View this post on Instagram A post shared by Joko & Klaas (@jokoundklaas) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Wir können denjenigen eine Bühne bieten, die tagtäglich das erleben müssen, was wir hier nur aus Schlagzeilen kennen“, sagte Klaas zu Beginn der Sendung. Das Duo schaltete live in einen Bunker in Charkiw. Die zweitgrößte Stadt in der Ukraine ist stark von den russischen Angriffen betroffen. Hier leben Alex und seine Freunde in einem Keller, weil die Stadt tagtäglich unter Beschuss steht. Sie haben gemeinsam eine Band namens „Selo i Ludy“. Im Keller, der ihnen als Schutzraum dient, haben sie ein kleines Studio eingerichtet. Hier können sie Musik machen, hier kämpfen sie ums Überleben.

Konzerte zu geben helfe ihnen weiterzumachen, sagte Band-Leader Alex. Jeder mache in dieser Zeit das, was er am besten könne. Und so gibt „Selo i Ludy“ ein Konzert. Sie präsentierten aus dem Bunker „It’s my life“ von Bon Jovi, „Du hast“ von Rammstein und „Space Oddity“ von David Bowie.

Deutlich zu sehen ist, dass das Schlagzeug unbesetzt ist. Ihr Schlagzeuger musste mit seiner Frau fliehen. Sie hoffen, dass er am Ende des Krieges zurückkehrt. „Wenn wir gewonnen haben, das ist die einzige Option“, sagte Alex. Am meisten Hoffnung gebe das Gefühl, dass Zivilisation etwas Beständiges sei. „Etwas, das Menschen immer vereint hat.“ Klaas versprach der Truppe eines Tages einen Live-Aufritt in einer ihrer Shows.

In der Vergangenheit haben Joko und Klaas ihre Sendezeit schon oft genutzt, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Sie sendeten beispielsweise schon Beiträge zum Flüchtlingsdrama auf Moria, dem Pflegenotstand oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen.

(ahar)