ProSieben-Sendung : Olaf Scholz überrascht mit emotionalem Impf-Appell bei „Joko und Klaas“

Unterföhring Bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ hatten die Moderatoren wieder Sendezeit zur freien Verfügung erspielt. Dieses Mal drehte sich alles um die Corona-Lage. Eine Betroffene und ein Intensivmediziner kamen zu Wort. Und der designierte Bundeskanzler.

15 Minuten zur freien Verfügung – das ist der Gewinn, mit dem Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt am Dienstag wieder einmal aus der Sendung „Joko und Klaas gegen ProSieben“ hinausgehen konnten. Bereits einen Tag später wurde er um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit eingelöst.

Scholz forderte die Zuschauenden live im Fernsehen dazu auf, sich impfen zu lassen. Neu an der vierten Corona-Welle sei, dass die Linie zwischen den Menschen, die einen schweren Verlauf haben und denen, mit einem milden Verlauf, nicht mehr zwischen jungen und alten Leuten, sondern zwischen Geimpften und Ungeimpften verlaufe. Er selbst habe bereits mehrere Intensivstationen besucht, das Leid sei dort überall zu spüren gewesen. Scholz sagte auch, dass ihm wegen vieler Gespräche mit Auszubildenden, Schülerinnen und Schülern sowie mit Studierenden bewusst sei, dass Abstand halten und jung sein nur bedingt zusammen passten. Er wies jedoch auf die Gefahren einer Long-Covid-Erkrankung hin. „Niemandem geht es einfach nur gut in diesen Zeiten. Mir nicht, Ihnen und Euch nicht.“ Jeder könne und solle sich impfen lassen. „Ich möchte, dass wir bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Impfungen in die Oberarme kriegen.“