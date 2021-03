„Joko und Klaas live“ zum Pflegenotstand : Sieben Stunden, die hängen bleiben und etwas verändern müssen

Meinung Sieben Stunden lang zeigte ProSieben am Mittwochabend in der Sendung „Joko und Klaas live“, wie der harte Alltag einer Krankenpflegerin aussieht. Das war Fernsehgeschichte – die hoffentlich Auswirkungen auf die Zukunft haben wird.

Machen wir uns nichts vor: An der prekären Lage der Arbeitskräfte haben die Balkon-Jubelarien nichts geändert. Auch ein Jahr nach Start der Pandemie, die unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat, sind viele Probleme vorhanden, neue sind dazu gekommen. Und sind wir mal alle ehrlich: Es ist auch irgendwie in Vergessenheit geraten ob der Schnelllebigkeit, die herrscht. Da kommt so eine Dokumentation gerade richtig, um noch einmal auf einige Berufsfelder aufmerksam zu machen, in denen keine Scharen von jungen Menschen vor der Türe stehen und um eine Ausbildung oder ein Studium „betteln“. Sie zeigt vor allem immer mehr, dass der Beruf der Pflegerinnen und Pfleger für den Großteil der Menschen eine absolute Herzensangelegenheit ist. Hört man ihnen in der Doku zu, dann wird oft das Wort „Dankbarkeit“ verwendet und dass man von den Patienten eine Menge zurückbekomme, ein Lachen, eine andere Geste, eben ein Danke. Die harte Währung Geld spielt da keine Rolle. Es sind die weichen Faktoren, die die Menschen in dem Sektor im Beruf halten. Die Verzweiflung ist hoch und dieser Punkt war auch schon vor der Sendung am Mittwochabend klar.