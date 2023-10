„Joko & Klaas gegen ProSieben“ Alles, was Sie zur Fortsetzung der sechsten Staffel wissen müssen

Am 17. Oktober wurde die sechste Staffel der beliebten TV-Sendung fortgesetzt, in der die Moderatoren Joko und Klaas um 15 Minuten Live-Sendeplatz gegen den Sender Prosieben antreten. Alles, was Sie dazu wissen müssen.

18.10.2023, 15:18 Uhr

Infos So nutzten Joko und Klaas bisher ihre 15 Minuten Sendezeit Infos Foto: dpa/Willi Weber

Ende April startete die sechste Staffel der beliebten TV-Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ und ging mit der Niederlage des Moderatoren-Duos zu Ende. Nun ist am 17. Oktober der zweite Teil der Staffel gestartet. Alles, was Sie zu den neuen Folgen wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Worum geht es in „Joko & Klaas gegen ProSieben“? Die Moderatoren Joko und Klaas spielen gegen ihren Arbeitgeber Prosieben, genau genommen gegen prominente Gegnerinnen und Gegner, die vom Sender nominiert werden. In verschiedenen Spielen müssen sie Herausforderungen meistern. Sollten Joko und Klaas gewinnen, bekommen sie 15 Minuten Live-Sendeplatz, von dem sich der Sender vorsichtshalber im Vorfeld bereits distanziert. Gewinnt der Sender, bekommen sie eine Strafe vom Sender. In der Vergangenheit mussten sie beispielsweise in der Prosieben-Kantine aushelfen oder die Muttertagsgrüße der Zuschauerinnen und Zuschauer einsprechen. Wann läuft die sechste Staffel? Die Herbststaffel ist am 17. Oktober 2023 gestartet und geht am 14. November 2023 zu Ende. Sie wird jeweils am Dienstag um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das sind die genauen Sendetermine: Folge 1: Dienstag, 17. Oktober 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Dienstag, 24. Oktober 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Dienstag, 31. Oktober 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Dienstag, 7. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Die Sendung wird auf Prosieben und im Livestream ausgestrahlt. Zudem kann man die Show währenddesen und auch im Nachgang über den Streamingdienst Joyn abrufen.

(hf)