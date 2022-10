Joko und Klaas gegen ProSieben : Moderatorenduo tritt in neuer Staffel gegen 100 Mitarbeiter an

Foto: dpa/Ralf Wilschewski 11 Bilder Diese Promis fordern das Moderatorenduo in der neuen Staffel heraus

Düsseldorf Bald geht es wieder los: Das Moderatorenduo Joko und Klaas tritt gegen ProSieben an. Dabei gibt es eine Premiere in der neuen Staffel, denn die Gegner der beiden werden so zahlreich sein wie noch nie.

Bei dieser Show treten sie nicht gegeneinander an, sondern müssen zeigen, was sie im Team drauf haben. Ab Dienstag, 18. Oktober 2022 gibt es nun wieder eine neue Staffel des kultigen Moderatorenduos und seinem Kampf gegen ProSieben. Die Sendung läuft immer dienstags um 20.15 Uhr - nach einem Sieg des Moderatorenduos folgt mittwochs um 20.15 Uhr für 15 Minuten „Joko & Klaas LIVE“ auf ProSieben und Joyn.

Diesmal müssen sich Joko und Klaas aber nicht wie gewohnt einigen von ProSieben auserkorenen Promi-Duos in verschiedenen Challenges stellen, sondern sie bekommen es gleich mit 100 Gegnern zu tun. 100 ProSieben-Mitarbeiter wollen im Auftrag des Senders antreten und über Joko und Klaas triumphieren. Daneben bekommen die ProSieben-Mitarbeiter auch prominente Hilfe an die Seite gestellt. Unter anderem gehören Moderator Matthias Opdenhövel, Rapper Cro, Ex-Bachelor Paul Janke, Rennfahrer Daniel Abt oder auch Schauspielerin Nilam Farooq zu den Herausforderern.

In jeder Folge haben Joko und Klaas die Möglichkeit, sechs Spiele für sich zu entscheiden, um sich dadurch Vorteile für das Finale zu sichern. Gewinnen sie, bedeutet das 15 Minuten Live-Sendezeit, mit der sie machen können, was sie wollen. Fährt ProSieben den Sieg ein, müssen sich die beiden in die Dienste des Senders stellen.

(joko)