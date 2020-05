Salzsäure und Streckbank : Empörung über „Folter“ bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

Düsseldorf Ist es noch vertretbar, wenn sich TV-Moderatoren zu Unterhaltungszwecken gegenseitig mit einem Gokart überfahren, auf die Streckbank müssen und mit Salzsäure beträufelt werden? Für viele Zuschauer nicht.

Eigentlich ist es ein liebgewonnener Klassiker unter den Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: das Spiel „Aushalten“. Darin geht es immer wieder darum, dass das Moderatoren-Duo bestimmte Aufgaben meistern beziehungsweise aushalten muss, um das Spiel zu gewinnen. So auch am Dienstagabend, als die beiden in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ mal wieder gegen ihren Arbeitgeber antreten mussten. Doch dieses Mal waren die Zuschauer gar nicht begeistert.

Apropos Schluss: Trotz dieser Strapazen konnten sich Joko und Klaas am Ende doch noch freuen. Denn sie bezwangen ihren Arbeitgeber und sicherten sich so 15 Minuten Live-Sendezeit, mit der sie machen können, was sie wollen. Beim letzten Mal setzten sie ein beeindruckendes Zeichen gegen Sexismus. Was sie wohl für heute um 20.15 Uhr geplant haben?