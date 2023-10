TV-Sendung auf Pro Sieben Deshalb sagten Joko und Klaas die heutigen 15 Minuten Live-Sendezeit ab

Die Fans wurden jedoch enttäuscht – beziehungsweise vertröstet: Pünktlich um 20:15 Uhr zeigte Pro Sieben einen Einspieler mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. In dem erklären sie den Zuschauern, dass die heutige Sendung mit den beiden ausfällt: „Wir wollen jetzt direkt mal was klarstellen: Und zwar wird es heute die 15 Minuten, die ihr und Sie zurecht erwarten, in dieser Form heute nicht geben. Es gibt einen guten Grund dafür (...): Wir brauchen die Zeit für etwas anderes“, startet Klaas Heufer-Umlauf. Aber nicht etwa fürs Privatleben. „Wir haben ein so großes 15-Minuten-Spektakel geplant, da haben wir uns ernsthaft monatelang drauf vorbereitet“, erklärt er den Zeitmangel.