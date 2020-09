15 gewonnene TV-Minuten : Joko und Klaas ärgern RTL mit Schweinchen Paul

Düsseldorf Joko und Klaas haben am Mittwochabend ihre gewonnene Sendezeit genutzt, um auf das erbärmliche Niveau der RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ hinzuweisen. Mit ihrer Aktion „Schwein im Museum“ wollen sie RTL nun bei der Quote eins auswischen.

Auch bei Schundfernsehen gibt es große Unterschiede: Es gibt etwas bessere Sendungen, es gibt etwas schlechtere Sendungen – und es gibt das „Sommerhaus der Stars“, und das ist in diesem Jahr wirklich wahnsinnig schlimm. Menschen, die kaum einer kennt, geben sich als Prominente aus, betrinken sich fürchterlich, werden ausfallend, gehen andere Menschen körperlich an. Man könnte nun also sagen, dass Trashformate immer ein bisschen sind wie ein Autounfall, dass man eigentlich wegschauen will, aber nicht kann, weil das Ganze eine seltsame Faszination ausübt. Das „Sommerhaus der Stars“ aber ist das pure, reine Entsetzen. Wer emotional halbwegs gesund gepolt ist, wer eine Standard-Auffassung von gutem zwischenmenschlichem Verhalten, von Anstand und „Das gehört sich“ hat, bekommt körperliche Schmerzen beim Gucken. Der Sender hatte für die ungehemmte Darstellung von alkoholisierten Menschen mit psychischen Problemen mächtig Kritik eingesteckt.