„Projekt 0,0 Prozent“ : Totale Langeweile - Wie Joko und Klaas Zuschauer massiv vergraulen

München Unterhaltung ohne zu unterhalten? Das haben Joko und Klaas mit ihrem „Projekt 0,0 Prozent“ auf die Spitze getrieben. Die beiden Entertainer wagten etwas bislang nicht Dagewesenes im deutschen Fernsehen: Sie wollten auch den letzten Zuschauer mit Anti-Unterhaltung vertreiben.

Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben bei ihrem neuesten Streich am Mittwoch versucht, ihr TV-Publikum vollständig zu verjagen. Nach einer kurzen Einleitung war den Rest der Viertelstunde zur besten Sendezeit das Duo zu sehen, wie es vor weißem Hintergrund wortlos in einer Schlange anstand. Dazu spielten die Moderatoren beunruhigende monotone Synthesizer-Musik ein und nutzten das Laufband, um das Programm der Konkurrenz anzupreisen.

Es sei „allerhöchste Zeit, dass wir das ändern“, sagte Klaas weiter. „Deshalb haben wir uns vorgenommen, heute die Quote von ProSieben mit Ihrer Hilfe auf Null herunter zu petern. Maximaler Misserfolg für alle Beteiligten. Projekt 0,0 Prozent.“ Joko ergänzte: „Wir werden sie heute anti-unterhalten und zwar indem wir Sie so extrem langweilen, bis auch die allerletzte Person abgeschaltet hat.“

Die Viertelstunde endete, indem Joko und Klaas mit der geschrumpften Schlange am Bildschirmrand verschwanden. Nach und nach hatten sich in der Schlange vor ihnen die dunkel gekleideten Crewmitarbeiter von links nach rechts vorgearbeitet. Dazu das Laufband: „Falls Sie, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, in der verbleibenden Sendezeit noch eine Pointe oder Auflösung vermuten, müssen wir sie enttäuschen.“

Die zwei hatten am Dienstag gegen den Sender in einer Show 15 Minuten Sendezeit erspielt, die sie am Mittwoch ab 20.15 Uhr frei einsetzen konnten - ProSieben hat auf das Programm nach eigenen Angaben keinen Einfluss. Die Einschaltquote steht erst am Donnerstagmorgen fest.