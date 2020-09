Nach Moria-Beitrag : Joko und Klaas gewinnen erneut 15 Minuten Sendezeit

München Mit dem 15-Minuten-Film zur Situation in Moria gingen die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf viral. Am Dienstag gewann das Duo bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ wieder eine Viertelstunde Sendezeit. Diesen Mittwochabend ist es soweit.

Mit der Mini-Doku „A short story of Moria” rüttelten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vergangene Woche viele Menschen wach. Am Dienstagabend traten die Entertainer bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ erneut an, um 15 Minuten Sendezeit bei ihrem Haussender zu gewinnen. In verschiedenen Disziplinen erspielte das Moderatorenduo Punkte gegen ProSieben – mit Erfolg. An diesem Mittwochabend um 20.15 Uhr haben Joko und Klaas wieder 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.