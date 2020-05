„Joko und Klaas live“ : Darum lief auf ProSieben 15 Minuten lang das Programm von RTL

Düsseldorf Joko und Klaas haben ihre gewonnenen 15-Sendeminuten dazu eingesetzt, einfach das Programm des größten Konkurrenten im Privatfernsehen abzufilmen. Nicht einmal der Anruf des ProSieben-Chefs im Live-TV konnte die beiden davon abhalten, weiter ihr „ProSieben-RTL-Spezial“ zu senden.

„ProSieben hat heute angerufen, um zu fragen, ob wir auf unsere Sendezeit verzichten“, sagt Klaas pünktlich um 20.15 Uhr in die Kamera. Denn beim Konkurrenten RTL laufe abends eine Sondersendung zu den Corona-Lockerungen. So etwas wollte ProSieben demnach wohl auch gerne machen. Doch die 15 Sendeminuten ab Viertel nach Acht hatten sich schon Joko und Klaas durch ihren Sieg in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erspielt. Live-TV-Zeit, in der das Duo machen kann, was es will. Und so gab es die Absage: „ProSieben, das können wir nicht machen. Wir sind Ehrenmänner.“