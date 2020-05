15 Minuten bei ProSieben : Joko und Klaas senden Verschwörungs-Quizshow

München Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben 15 Minuten Sendezeit vom TV-Sender ProSieben gewonnen. Als Quizmaster verkleidet widmeten sie sich den Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus.

Nachdem Joko und Klaas am Dienstag wieder ProSieben besiegt haben, bekommen sie in der zweiten Woche in Folge 15 Minuten Sendezeit. Nachdem es beim vergangenen Mal in die Ausstellung „Männerwelten“ ging, spielen Joko und Klaas dieses Mal 90er-Jahre-Quizmaster mit Gelfrisuren, zu engen Hosen und aufgeknöpften Pastellhemden. Das Thema: Verschwörungstheorien.