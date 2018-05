Joachim Luger alias "Vater Beimer" verlässt die "Lindenstraße"

Köln Joachim Luger steigt nach über 30 Jahren bei der "Lindenstraße" aus. Der 74-jährige Schauspieler will "noch einmal Neues wagen". Vorher stirbt er noch den Serientod.

Nach fast 33 Jahren endet demnächst die Zeit von "Vater Beimer" in der "Lindenstraße": Der Schauspieler Joachim Luger beendet auf eigenen Wunsch sein Engagement in der Kultserie im Ersten, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag in Köln mitteilte. Am 2. September wird der 74-Jährige letztmals in der "Lindenstraße" zu sehen sein - in der Folge 1685 stirbt Hans Beimer überraschend.