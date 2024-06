„Let’s Dance“-Legende Joachim Llambi hat neuen Job im Fernsehen

Die diesjährige „Let’s Dance“-Staffel hatte Musiker Gabriel Kelly gewonnen. Im Finale der 17. Staffel schüttelte der 22-Jährige leichtfüßig seine Konkurrenz ab und holte bei der Jury ausnahmslos 10er-Wertungen ein – die Höchstpunktzahl. Vor den Augen seiner Familie, bekannt durch die Band The Kelly Family („An Angel“), stemmte er schließlich in der Nacht zu Samstag den Sieger-Pokal in Form einer dicken Discokugel in die Höhe. „Gabriel Kelly hat über die gesamte Staffel immer konstant abgeliefert. Und auch im Finale hat er technisch und rhythmisch am besten getanzt. Alles in allem ist Gabriel Kelly der verdiente Sieger dieser Staffel“, sagte Llambi im Interview mit unserer Redaktion. Das vollständige Interview lesen Sie hier.