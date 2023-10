Nachfolgerin von Caren Miosga So lief Jessy Wellmers erste „Tagesthemen“-Sendung

Danach sparte sich Wellmer den Versuch einer Überleitung. Sie setzte neu an, um auf Nachrichten aus Deutschland zu sprechen zu kommen. Dabei fasste die Journalistin zunächst die wichtigsten Punkte zum geplanten Rückführungsverbesserungsgesetz zusammen, dann ging es flink zu geplanten Migrationsabkommen. „Auch deswegen ist Innenministerin Nancy Faeser heute in Marokko zu Gast“, sagte Wellmer. „Dabei beträgt der prozentuale Anteil der Marokkaner, die in diesem Jahr einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, gerade einmal 0,5 Prozent.“ Es müsse also weitere Gründe geben, warum ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land erstrebenswert sei, sagte die Moderatorin zur Einleitung eines Beitrags aus Marokko, dem ein zuvor aufgezeichnetes Interview mit Faeser folgte.