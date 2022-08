Neue Sendung zum Klimawandel : Jenke von Wilmsdorff - Seine verrücktesten TV-Experimente

Düsseldorf Jenke von Wilmsdorff wagt sich im Herbst diesen Jahres wieder an ein neues Experiment. Diesmal unter dem Motto: „JENKE. Das Klima-Experiment“. Doch was waren eigentlich seine verrücktesten und kontroversesten Selbst-Versuche? Ein Überblick.

Das Jenke-Experiment geht in die nächste Runde. Am 3. Oktober 2022 will der TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff herausfinden, wie Deutschland im Jahr 2050 aussehen könnte - wenn die Menschen, es nicht schaffen, den Klimawandel unter Kontrolle zu bringen. Dabei stellt sich vor allem die Frage: Was können wir tun, um das Klima zu retten? Doch nicht nur der Klimawandel, sondern auch andere wichtige und zum Teil kontroverse Themen untersuchte der 56-Jährige in Selbstexperimenten.