Bekannt aus „Dogs of Berlin“ und „jerks.“ : Jasna Fritzi Bauer wird Bremer „Tatort“-Kommissarin

Düsseldorf Die schweizerische Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, ihre deutsche Kollegin Luise Wolfram und der in Bagdad gebürtige Dar Salim sind das neuen Bremer „Tatort“-Ermittler-Team.

Sie lösen Sabine Postel und Oliver Mommsen als Kommissare Inga Lürsen und Nils Stedefreund ab, wie Radio Bremen am Dienstag auf der ARD-Jahrespressekonferenz in Hamburg mitteilte. Postel war seit 1997 im „Tatort“ von Radio Bremen zu sehen, Mommsen spielte die Rolle des Kommissars von 2001 bis 2009.

Jasna Fritzi Bauer („Dogs of Berlin“, „jerks.“) ist derzeit in der Vox-Serie „Rampensau“ zu sehen. Im Bremen-„Tatort“ übernimmt sie die Rolle der jungen Polizistin Liv Moormann aus Bremerhaven, die auf ihre große Chance wartet, sich bei der Mordkommission beweisen zu dürfen. Luise Wolfram wurde als eigenwillige BKA-Ermittlerin Linda Selb bereits im letzten Bremer „Tatort“ („Wo ist nur mein Schatz geblieben?“) eingeführt.

Dar Salim tritt in skandinavischen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen auf. Unter anderem spielte er in sechs Folgen der ersten Staffel der TV-Serie „Game of Thrones“ mit und ist in der dänischen TV-Erfolgsserie „Borgen“ zu sehen. In der „Tatort“-Episode „Brüder“ stand er 2014 auf der anderen Seite des Gesetzes. Im der neuen Bremer Reihe wird er Mads Andersen verkörpern, der als Angestellter im Polizeidienst mit eingeschränkten Befugnissen arbeitet.