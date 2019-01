Anwaltsserie im ZDF: Reise in die Vergangenheit

Berlin Jan Josef Liefers tritt im Film „Totengebet“ zum fünften Mal im ZDF als Anwalt Vernau an.

In „Totengebet“ bekommt Vernau überraschenden Besuch aus New York. Die junge Rachel Cohen (Mercedes Müller, „Tschick“) will nach dem Tod ihres Stiefvaters herausfinden, wer ihr leiblicher Vater ist. Die Suche führt sie zurück in die Zeit jenes Sommers Anfang der 1990er Jahre, als ihre Mutter die Uni Boston besuchte – ebenso wie Vernau. Nicht nur er, auch drei weitere Kommilitonen waren damals verliebt in sie. Daher machen sich der Anwalt und die junge Frau auf den Weg, um die einstigen Mitstudenten aufzusuchen. Als es noch am selben Abend einen Toten gibt, wird Vernau nicht nur mit einer Morduntersuchung konfrontiert, sondern gerät selbst unter Verdacht.