Nachrichtensprecher : Jan Hofer verlässt die „Tagesschau“

Hamburg Jan Hofers Lächeln hat den Zuschauern viele bittere Nachrichten leichter erträglich gemacht. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte war der gebürtige Rheinländer das Aushängeschild der „Tagesschau“.

Jan Hofer nimmt Abschied von der „Tagesschau“. Ende des Jahres geht er als Chefsprecher von Deutschlands quotenstärkster Nachrichtensendung in den Ruhestand. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag mit. Seine Nachfolge soll Jens Riewa antreten.

Was ihn bislang vom Aufhören abgehalten habe? Er sei wie kein Zweiter im Thema drin, auch was die Dienstplanung und Organisation im Hintergrund betrifft, erzählte er damals in dem Zeitungsinterview. Er habe seine eigene Software für Dienstpläne entwickelt – und da müsste sich jemand intensiv einarbeiten. Außerdem sei er in den sozialen Medien gerade sehr erfolgreich „mit unseren Social-Media-Accounts wie Facebook, Instagram und Tiktok“, die er mit Kollegen bespiele. „Das macht mir unglaublichen Spaß. Aber für mich gilt: Ganz oder gar nicht. So ein bisschen weitermachen käme für mich nicht infrage.“