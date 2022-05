ZDF Magazin Royale : Jan Böhmermann wirft Fynn Kliemann Betrug bei Maskenproduktion vor

Jan Böhmermann erhebt schwere Vorwürfe gegen Unternehmer und Youtuber Fynn Kliemann. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf/Kerken In der Nacht zu Freitag hat Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale den Youtuber Fynn Kliemann hart kritisiert. Der Vorwurf: Fair in Europa produzierte Masken sollen in Wahrheit in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden sein. Im Kern geht es dabei um die Firma „Global Tactics“ aus Kerken.

Von Alexandra Dulinski

Dass Satiriker und Moderator Jan Böhmermann gegen prominente Menschen schießt, ist bekannt. Nun hat er den Unternehmer und Youtuber Flynn Kliemann ins Visier genommen. In der neuen Folge des ZDF Magazin Royale, das bereits in der Nacht auf Freitag auf Youtube online ging, kritisiert Böhmermann den 34-Jährigen scharf. Der Vorwurf: Masken, die als fair und in Europa produziert deklariert wurden, sollen ursprünglich in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden sein.

Dem ZDF Magazin Royale liegen unter anderem Mails, Sprach- und Textnachrichten des Youtubers vor. Daraus geht hervor, dass die Produktionskapazitäten in Bangladesch hochgefahren werden sollten - ein Indiz dafür, dass die Masken gar nicht in Europa hergestellt wurden. Eine Packliste soll zudem die weitere Herkunft der Masken zeigen. Demnach stammen sie aus Vietnam.

„Fynn Kliemann gab gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tom Illbruck, Geschäftsführer von Global Tactics, in Bangladesch und Vietnam im großen Stil produzierte Masken als ,fair‘ und ,in Europa produziert‘ aus, log über seinen geplanten Profit, betrog seine Kund:innen und täuschte die Öffentlichkeit und seine Fans“, heißt es auf der Seite LMAAFK. Dort hat das Redaktionsteam rund um Jan Böhmermann alle Informationen über die Recherche zusammengestellt. Demnach sollen Kliemann und Illbruck 2020 mindestens 2,3 Millionen Masken in Bangladesch und Vietnam in Auftrag gegeben haben.

„Fynn Kliemann ist genau der Mensch, den unsere kalte, grausame Welt gerade braucht“, sagte Jan Böhmermann zu Beginn der Show im ZDF Magazin Royale. Denn eigentlich wollte Fynn Kliemann nur Gutes bewirken, wie Böhmermann zynisch zusammenfasst. Als im Jahr 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Schutzmasken gegen das Virus benötigt wurden, starteten Fynn Kliemann und sein Geschäftspartner Tom Illbruck die Produktion - angeblich fair produziert und wiederverwendbar in Europa - und zum günstigen Preis. Tom Illbruck ist Gründer und Gesicht der Textilfirma „Global Tactics“ mit Sitz in Kerken-Nieukerk. Als größter Maskenproduzent Europas bezeichnete sich Kliemann später selbst. Die Masken wurden unter anderem über verschiedene Online-Shops verkauft.

Mit dem Beitrag über Fynn Kliemann hat das ZDF Magazin Royale bereits einen Tag früher ihre Late-Night-Show veröffentlicht. Normalerweise erscheint sie Freitagnacht. Grund ist ein von Fynn Kliemann veröffentlichtes Video auf Instagram von Anfang Mai. Dort sprach er öffentlich über Fragen, die das ZDF Magazin Royale ihm über seine unternehmerischen Tätigkeiten hatte zukommen lassen. Kliemann erklärte darin, dass er Fan von transparenten Gesprächen sei und erklärte die Idee hinter der Maskenproduktion. Dafür hatte er teilweise große Zustimmung geerntet. Über die wahre Herkunft der Masken sprach er hingegen nicht.

