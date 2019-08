Satiriker will Vorsitzender werden : „Mehr Willy-Brandt-Zitate“ – SPD-Politiker reagieren auf Böhmermann-Aktion

Satiriker will Vorsitzender werden

Berlin Jan Böhmermann hat in einem Video angekündigt für den SPD-Vorsitz kandidieren zu wollen. Die SPD reagiert mit Humor. Juso-Chef Kevin Kühnert rät dem Satiriker zu „mehr Willy-Brandt-Zitaten“ um seine Chancen zu erhöhen.

„Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung“, twitterte die Jugendorganisation der SPD in ihrem offiziellen Kanal.

Böhmermann hatte am Donnerstag in seiner Show „Neo Magazin Royale“ angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen und eine Kampagne unter dem Hashtag „#neustart19“ ausgerufen. Es gebe einzig noch formelle Hürden. So müsse er bis Sonntagabend SPD-Mitglied werden und sich die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband sichern.