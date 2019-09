ZDF statt ZDFneo : Jan Böhmermann wird ins Hauptprogramm befördert

Düsseldorf Nach einer ausgiebigen Pause soll das „Neo Magazin Royal“ raus aus dem Spartensender ZDF Neo und ins Hauptprogramm. Böhmermann wünscht sich wohl einen besonders prominenten Platz für seine Sendung.

Oft schon hatte Entertainer Jan Böhmermann den Wunsch in seiner Sendung „Neo Magazin Royal“ geäußert. Nun soll es dem „Spiegel“ zufolge endlich soweit sein. Die Satire-Sendung soll im Herbst 2020 in das Hauptprogramm des ZDF wechseln. Einen Lieblingssendeplatz soll Böhmermann auch schon haben: Am Freitagabend direkt nach der „Heute-Show“, an der Stelle, an der aktuell das Kulturmagazin „aspekte“ läuft.