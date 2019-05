Böhmermann lüftet Geheimnis : Das steckt hinter dem „Neo Magazin Royale“-Countdown

Düsseldorf Gerüchte um eine Verwicklung ins Ibiza-Video, ein runterzählender Countdown. Jan Böhmermann hat einmal mehr bewiesen, dass er weiß, wie man Aufmerksamkeit bekommt. Am Ende singt er mit Kollegen ein Lied – mit einer großen Botschaft.

Im April noch bekam Böhmermann den österreichischen TV-Preis Romy verliehen, meldete sich dort per Video-Botschaft und entschuldigte sein Fehlen. Die Ehrung könne er nicht persönlich abholen, weil er „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge.“ Ein paar Wochen später spekulieren nicht nur unsere Nachbarn: Steckt Jan Böhmermann hinter der Falle, in die Vizekanzler Heinz-Christian Strache getorkelt ist? War er der Auftraggeber des Ibiza-Videos, das eine handfeste Regierungskrise auslöste? Um all diese Spekulationen anzuheizen, kündigte Böhmermann auch noch eine Spezial-Folge „Neo Magazin Royale“ an. Das muss doch....