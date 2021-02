ZDF Magazin Royale : Böhmermann deckt Frontex-Lobbyismus auf

Moderator und Journalist Jan Böhmermann. Foto: ZDF/ZDF/Jens Koch

Köln Seit Donnerstag lief der Countdown auf der eigens eingerichteten Webseite: Das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann „hilft“ dem europäischen Grenzschutz Frontex bei der öffentlichen Kommunikation. Um was es ging.

Im Text unter dem Countdown der Seite frontexfiles.eu heißt es: „Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, hat viel zu tun: Sie muss Menschen davon abhalten, nach Europa zu kommen. Das nennt Frontex ,Migration Flow Management’, und das ist kein leichtes Geschäft. Es braucht Personal, Ausrüstung, Waffen und natürlich: Zeppeline. Leider hat Frontex dabei vor lauter Stress vergessen, die Öffentlichkeit und das EU-Parlament über ein paar ziemlich wichtige Details zu informieren. Das kann passieren, kein Problem. Das ZDF Magazin Royale übernimmt das gerne! Wir verraten, was niemand wissen darf.“

In der Sendung startet Böhmermann mit der gewohnten Mischung aus spitzen Pointen und pubertär-angehauchten Zoten. Er bezeichnet Frontex als „Fantasy-Polizei“ - denn auch wenn alles aussehe wie bei der Polizei, sei diese Einrichtung zum Grenzschutz nicht mehr als eine „aufgeblähte europäische Agentur“, die sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen musste. Dabei geht es unter anderem um das sogenannte „Pushback“-Vorgehen. In Seenot geratenen Menschen muss geholfen werden – das sieht das internationale Seerecht so vor. Doch statt hilflosen Menschen auf dem Mittelmeer zur Hilfe kommen, zeigen Videos, wie Frontex-Boote durch nahes, schnelles Vorbeifahren dafür sorgen, dass die kleinen Schlauchboote umkehren müssen.

Auch komme es immer wieder vor, dass nicht Frontex selbst eingreife, sondern die libysche Küstenwache alarmiert – die bereits mehrfach beschuldigt wurde, Migranten zu foltern. Böhmermann spricht von einem „Human Rights Outsourcing“.

Hinzu käme, dass Frontex inzwischen über Flugzeuge und Drohnen verfügt, um so die Grenzen aus der Luft zu beobachten. Der Hintergedanke sei klar, wie der Menschenrechtsanwalt Juan Branco in einem Einspieler ausführt: Mit Schiffen müsste Frontex sich an Rettungsaktionen beteiligen.

Und was hat es mit der Seite frontexfiles.eu auf sich? Hier finden sich nun die geleakten Unterlagen zu den Lobby-Treffen von Frontex zwischen 2017 und 2019. Die Agentur stritt derartige Treffen bislang ab.

Doch in den recherchierten Unterlagen wird deutlich, mit wem sich Frontex getroffen haben soll - der Pistolenhersteller Glock, Airbus oder Heckler&Koch waren dabei. Als Beispiel nennt Böhmermann ein Treffen in Warschau, bei dem 94.000 Euro nur für das Dinner veranschlagt wurden. Bei einem der Treffen soll etwa Airbus vorgeschlagen haben, Zeppeline einzusetzen. All diese Unterlagen können jetzt auf der Webseite eingesehen werden.

Nicht erst seit Jan Böhmermann den Sprung ins Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders geschafft hat, macht er von sich reden. Der 39-Jährige ist bekannt für einige Coups, die lange Zeit für Schlagzeilen sorgten - auch international. Neben dem Vera-Fake, in dem er das Geschehen hinter der Kamera des Reality-Formats „Schwiegertochter gesucht!“ aufdeckte, stieß er mit dem Fake-Fake des Varoufakis-Stinkefinger-Videos eine Debatte darüber an, dass Dinge zusammenhanglos durch die Presse gezogen werden. Hohe Wellen schlug sein Gedicht über Erdogan mit der anschließenden öffentlichen Diskussion darüber, was Satire dürfe und was nicht.