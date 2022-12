Emotionaler Moment Iranerin zerreißt Pass bei Lanz-Jahresrückblick 2022

So war neben Persönlichkeiten wie Christian Lindner oder Herbert Grönemeyer auch die Iranerin Banoo eingeladen. Aus Sicherheitsgründen wollte sie nur beim Vornamen genannt werden. In der Sendung berichtete sie von der Folter, die sie im Iran erlebte und schilderte, warum sie verhaftet wurde. Nur weil ein Knopf ihres Mantels geöffnet war, wurde sie in Gewahrsam genommen und verhört. Da sie einen Monat später gegen das Regime protestierte, wurde sie erneut eingesperrt.