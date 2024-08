Schwierige Aufgabe für Louis Klamroth Warum „Hart aber fair“ angezählt ist

Doch auch im TV schläft die Konkurrenz nicht. Zuletzt probierte Das Erste einige Folgen der Sendung von Sandra Maischberger auf neuem Sendeplatz aus. Sie läuft regulär am Dienstag und Mittwoch; kürzlich war sie testweise auch am Montag zu sehen – und damit an dem Tag, der sonst eigentlich „Hart aber fair“ vorbehalten ist. Die Einschaltquoten stimmten bei dem Testlauf auf Anhieb. Anders bei „Hart aber fair“: Die Sendung kehrte am vergangenen Montag mit schwachen 6,8 Prozent Marktanteil zurück – viel weniger als das, was Das Erste sonst erreicht. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern setzte es mit 3,5 Prozent sogar den schwächsten Wert seit Klamroths Übernahme. Wer auch immer die Idee hatte, die Sendung gegen Olympia im Gegenprogramm zurückzuholen: Es war keine gute.