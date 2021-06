Intendantenwahl beim ZDF : ARD-Journalistin Hassel und ZDF-Programmdirektor Himmler treten an

Tina Hassel will neue ZDF-Intendantin werden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Mainz Das ZDF wählt am 2. Juli einen neuen Intendanten oder eine Intendantin. Das entschied das erweiterte Präsidium am Dienstag, wie der Sender in Mainz mitteilte. Der derzeitige ZDF-Intendant Thomas Bellut gibt sein Amt am 15. März 2022 ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Termin war wegen der Corona-Pandemie bislang noch nicht bestätigt. Der Fernsehrat kann aber nun die neue Senderspitze in einer Präsenzsitzung wählen.

Der derzeitige ZDF-Intendant Thomas Bellut gibt sein Amt am 15. März 2022 ab. Für seine Nachfolge bewerben sich die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, Tina Hassel, und ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Der Intendant oder die Intendantin wird vom Fernsehrat für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(felt/AFP)