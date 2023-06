Inga Lindström im ZDF Herzbeben in Sörmland

Sonntags um 20.15 Uhr öffnet sich im ZDF ein Wurmloch, durch das man in ein anderes Land reisen kann. Das wird Schweden genannt, treffender wäre aber Wolkenkuckucksheim, denn Schwedinnen oder Schweden trifft man in dieser Region nicht. Nur Deutsche, die auf Freiersfüßen an roten Häusern vorbeiwandern und ihr Herz verlieren. „Herzkino“ heißt die Reihe denn auch, Inga Lindström ist das Label, und seit 2004 wurden 99 Episoden ausgestrahlt. Die Jubiläumsepisode soll im Herbst gesendet werden, heißt es.