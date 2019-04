„Tatort“ : Abschied mit Spezialeinsatzkommando

Bremen In ihrem letzten Bremer „Tatort“ lassen Lürsen und Stedefreund es krachen. Ganz ohne Wehmut geht es aber nicht.

Sabine Postel ermittelt seit 22 Jahren und 39 Fällen im Bremer „Tatort“, seit 18 Jahren ist Oliver Mommsen als Nils Stedefreund an ihrer Seite zu sehen. Wirklich spektakulär wurde es nur selten (eine Ausnahme bildete etwa „Der Hundertste Affe“ von 2016, in dem 25 Menschen ihr Leben lassen mussten) – die durchschnittlich mehr als neun Millionen Zuschauer zeigen aber, dass das kein Nachteil sein muss. Im Gegenteil: Umfragen zufolge gehören die beiden zu den beliebtesten Kommissaren der Reihe. Unaufgeregt, manchmal beinahe schon kühl, kam vor allem Ermittlerin Lürsen herüber – und anders als in anderen Städten spielte in Bremen das Privatleben der Ermittler meist nur eine angenehm kleine Nebenrolle. Auch Streitigkeiten im Team, die etwa den „Tatort“ aus Dortmund prägen, gab es kaum, Lürsen und Stedefreund waren einander stets vertraut und äußerst loyal.