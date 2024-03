Zweite im Dschungelcamp Leyla Lahouar wird Schauspielerin bei RTL-Soap „Unter uns“

Ob sie sich dauerhaft vorstellen könne, das Reality-TV-Geschäft gegen das Schauspiel-Geschäft einzutauschen, sei allerdings noch unklar: „Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau einschätzen. Wenn ich an Reality-TV-Shows teilnehme, kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ich – und das ist in erster Linie authentisch. Aber: Man weiß ja nie, was in der Zukunft so passiert. Dem Reality-TV möchte ich aber in jedem Fall immer erhalten bleiben.“