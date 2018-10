"In aller Freundschaft" feiert 20. Geburtstag mit einem Film

Roland Heilmann (Thomas Rühmann) trifft eine schwere Entscheidung: Statt nach einer Gasexplosion in der Klinik zu arbeiten, reist er mit Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) zu einem Kongress nach Bangkok. Foto: MDR/Saxonia Media/Andreas Wünsch

Leipzig Die langlebigste Krankenhausserie des Landes hat Geburtstag und feiert das mit einem Film. Am Freitagabend läuft er im Ersten. Eine Bilanz des Quotenschlagers.

21 Staffeln hat Saxonia Media bislang produziert, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet. 1580 Krankheitsbilder seien behandelt worden. Das Team um Hauptfigur Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) führte demnach 1295 Operationen durch, 44 Patienten starben den Serientod. Zwei Folgen seien von Universitäten als Lehrmaterial für Studenten verwendet worden. Und auch viele Prominente checkten in der Sachsenklinik ein – bis hin zur Schauspiellegende Johannes Heesters, der hier zum 100. Geburtstag seine letzte große TV-Rolle spielte. Mit dem Tod der Schauspieler Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) und Dieter Bellmann (Klinikdirektor Gernot Simoni) verlor die Serie zuletzt zwei Publikumslieblinge, die von Anfang an dabei waren.

Während Schauspieler Bernhard Bettermann erst 2006 als Dr. Martin Stein dazustieß, der mit Heilmann und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) das befreundete Ärzte-und-Single-Trio bildet, gehört Alexa Maria Surholt als Verwaltungschefin Sarah Marquardt seit Beginn dazu. Es sei ein Geschenk, eine Geschichte über so lange Zeit erzählen zu dürfen – „eine solche Chance bekommen viele Formate ja gar nicht mehr“, sagt Surholt.

Für MDR-Fictionchefin Jana Brandt machen „Lebensnähe und Menschlichkeit“ die Serie aus. Aus dem Klinikalltag, den Patientenfällen und den Privatleben der Protagonisten ergebe sich ein „unendliches Potenzial an dramatischen und emotionalen Geschichten“.

Auch beim Ausflug nach Thailand im Jubiläumsfilm: Dr. Heilmann wird zu einem Kongress nach Bangkok eingeladen, Verwaltungsdirektorin Marquardt darf mitreisen. Heilmann begegnet einer attraktiven schwedischen Ärztin (Petra van de Voort), sein Sohn in Leipzig schwebt in Lebensgefahr, und er selbst landet in Thailand im Gefängnis.