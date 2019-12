Neujahrs-„Tatort“ mit sieben Ermittlern : Gut improvisiert

DÜSSELDORF Im Neujahrs-„Tatort“ gibt es neun Hauptpersonen – und kein Drehbuch. Das ist gewagt, aber erfrischend, meint unser Autor.

Spezialeinheiten mit Maschinenpistolen stehen Wache vor einem Tagungshotel. Schwere schwarze Autos jagen, von Polizeimotorrädern begleitet, die Auffahrt herauf. Heraus treten Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt). Doch das hier ist kein normal-düsterer Dortmund-„Tatort“, sondern ein Experiment, inhaltlich wie technisch. Es herrscht Endzeitstimmung, ein Serientäter tötet Polizisten in ganz NRW, schon seit Monaten. Deshalb wird ein ganzer Haufen Fahnder zusammengezogen, um den Killer zu identifizieren. In Teamarbeit. Dass alle mit wenigstens einem der Opfer in Verbindung standen, disqualifiziert sie nicht etwa. Im Gegenteil: Sie sollen ihre Emotionen zu ihrem Vorteil nutzen.