Der "Polizeiruf" aus Brandenburg Männer weinen heimlich

So ein Tagebau kann ganz malerisch sein, auch wenn man es in diesen Zeiten kaum glauben mag. In der Grube, in der Antoni Mazur (Frank Jendrzytza) liegt, wird allerdings Kies abgebaut, nicht Braunkohle, und das sieht natürlich gleich viel freundlicher aus, erst recht, wenn die Sonne scheint. Und lächelte der Sterbende nicht in den letzten Momenten seines Lebens? So jedenfalls deutet es Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk), als er die Leiche begutachtet. „Hat vermutlich mehr mit der Schwerkraft zu tun, als mit dem Anblick des ewigen Lichtes“, bemerkt Kollege Marian Kaminski (Tomek Nowicki) aus der Pathologie. So viel zur Wissenschaft. Andererseits: Wer weiß? Schließlich führt wenige hundert Meter am Tatort der Jakobsweg vorbei, Antoni Mazur war als Pilger unterwegs – als einer von vielen auf Erleuchtung Hoffenden.