RTL-Spielshow : Alle Infos zum neuen TV-Event „Ich setz auf Dich“

Düsseldorf Mit „Ich setz auf Dich“ startet im Sommer 2022 eine neue Spielshow auf RTL. Der Sender verspricht Spannung mit einzigartigen Challenges und Wetten sowie prominenten Gästen in jeder Folge. Alle wichtigen Infos zur Sendung im Überblick.

Im Sommer 2022 geht die neue TV-Spielshow „Ich setz auf Dich“ an den Start. Dabei treten in jeder Folge sieben Kandidatinnen und Kandidaten mit selbst ausgedachten Wetten gegeneinander an. Ein Zocker-Panel bestehend aus prominenten Gästen muss sich dann entscheiden: Ist die selbst gestellte Herausforderung machbar? So entscheidet das Panel dann auch, wie viel Geld sie auf die Kandidaten setzen wollen.