Neuer „Tatort“ aus dem Schwarzwald : Blutige Fasnet

Freiburg Im „Tatort“ aus dem Schwarzwald geht es brutal und gruselig zu. Und dann landet das Ermittler-Duo auch noch im Bett. Ein düsterer, gelungener Krimi.

Gruselig geht es zu in dieser Fasnet und auch ziemlich brutal. Das wird schon in der ersten Szene deutlich. Hexen, Wilde und Teufel marodieren durch die Straßen, drängen Romy in eine enge Seitenstraße und versuchen, ihr lachend und grölend die Handtasche zu entreißen. Eine derbe, düstere, deprimierende Szene und typisch für den ganzen Film. Die Kurhotels der Region haben ihre besten Zeiten hinter sich. In den Ecken sammelt sich der Staub, die Kabel liegen über Putz, die Tischplatten sind aus Pressspan, die Schwimmbecken leer.