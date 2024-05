In der Spezialstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" wollen es 13 ehemalige Dschungel-Stars noch einmal wissen– allerdings nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika. Das reguläre Dschungelcamp lief bereits im Januar bei RTL. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.