Sonder-Ausgabe der Ekel-Show RTL schickt Skandal-Star in den Sommer-Dschungel

Der im heutigen Polen geborene Glatzeder war einer der renommiertesten Schauspieler in der ehemaligen DDR. Den Höhepunkt seiner Karriere feierte er 1973 im Defa-Film „Die Legende von Paul und Paula“ an der Seite von Angelica Domröse. „Die Legenda von Paul und Paula“ errang in der DDR Kultstatus. An der Rummelsburger Bucht im Berliner Bezirk Lichtenberg gibt es seit einigen Jahren ein Paul-und-Paula-Ufer.