Kandidaten, Moderatoren, TV-Übertragung Was Sie zum Dschungelcamp 2024 wissen müssen

Das Dschungelcamp wird 2024 nicht im australischen Urwald, sondern in einer TV-Anlage in Murwillumbah gedreht. Der Ort befindet sich in der Nähe von Brisbane und Gold Coast und war bereits in der Vergangenheit Drehort – mit zwei Ausnahmen: 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie in Deutschland gedreht, 2022 ging es nach Südafrika.