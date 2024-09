Krönung im Sommer-Dschungelcamp Diese „Legende“ holte sich den Sieg und die 100.000 Euro

Sie kam, würgte und siegte: Die von ihren Konkurrenten chronisch unterschätzte Reality-TV-Teilnehmerin Georgina Fleur hat die Sommer-Ausgabe des RTL-Dschungelcamps gewonnen. In der am Samstag beim Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Folge setzte sich die 34-Jährige in einem ebenso epischen wie erschütternden Duell gegen ihre letzte Konkurrentin Kader Loth (51) durch, bei dem sie tapfer Mäuseschwänze und Impala-Augen verspeiste. Immer wieder würgte Georgina dabei so heftig, dass Augenzeugen den Blick abwenden mussten. Aber es gelang: Am Ende bekam die in Dubai lebende Ex-„Bachelor“-Kandidatin“ ein Krönchen und ein Preisgeld von 100.000 Euro.