Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Martin Semmelrogge

Als Schauspieler trat Martin Semmelrogge oft als Bösewicht in Erscheinung, vor allem seine Rollen in Derrick“, „Der Alte“, „Tatort“ und „Boot“ machte er sich einen Namen, hat aber auch schon Reality-TV-Erfahrungen machen können. So nahm er 2013 bereits bei „Big Brother“ teil und trat mit seiner zweiten Frau Sonja beim „Sommerhaus der Stars“ an.