Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Jana Pallaske

Die Teilnehmer für das Dschungelcamp 2023 stehen fest. Neben unter anderem Sänger Lucas Cordalis oder dem „Das Boot“-Star Martin Semmelrogge ist auch die Schauspielerin Jana Pallaske. Sie wurde vor allem durch ihre Rolle als Charlie in den drei „Fack Ju Göhte“-Teilen bekannt, spielte auch in „Inglorious Basterds“ neben Brad Pitt und Christoph Waltz in der Rolle der Babette mit und nahm an einigen TV-Sendungen teil.