Neuer Moderator RTL-Dschungelcamp - Jan Köppen folgt auf Daniel Hartwich

Jan Köppen wird neuer Moderator beim RTL-Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Der 39-Jährige hat schon in mehreren Formaten seine Qualitäten als unterhaltender Moderator bewiesen. Ab Januar 2023 wird er nun an der Seite von Sonja Zietlow durchs RTL-Dschungelcamp führen. Wir stellen den Entertainer in einer Bildergalerie vor.