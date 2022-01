IBES - Dschungelcamp 2022 : Zuschneidetisch, Spatzenhirn und Zeckenfieber - so war Tag 2 im Camp

Foto: RTL / Stefan Menne 15 Bilder So lief Tag 2 im Dschungelcamp 2022

Der zweite Tag im Dschungelcamp steht ganz im Zeichen von alten Beziehungen. Harald und Janina plaudern aus dem Nähkästchen. Allerdings gibt es auch einen ersten handfesten Streit. Da rückt Anouschkas Jagd nach den Sternen fast in den Hintergrund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dschungelprüfung im „Aquälium„

Anouschka Renzi geht als erste auf die Jagd nach den begehrten Sternen. Sie muss dafür in ein Aquarium einsteigen. In einem Käfig stehend wird sie in einen Wassertank herabgelassen. Ohne Licht und in völliger Dunkelheit steht sie in kaltem Wasser, das ihr bis zum Hals geht. Insgesamt sind elf Sterne in verschiedenen Kammern des Tanks versteckt und unterschiedlich befestigt. In den Kammern bei den Sternen befinden sich sind Krokodile, Kröten, Schlangen, Krabben und Frösche. Insgesamt 15 Minuten hat sie, um die Sterne zu finden, abzulösen und in einem Beutel zu verstauen.

Anouschka taucht sofort ab und tastet blind umher. Schließlich öffnet sie die erste Kammer und tastet mit der Hand herum. Zwei Krokodile zappeln und schnappen nach ihr. Dann findet sie ihren ersten Stern. Eine zweite Kammer wird von ihr geöffnet. Sie ist voller Schlangen. Schnell schraubt sie ihren zweiten Stern ab und fischt noch einen weiteren aus dem Schlangengewusel. Aber: Eine der Schlangen ist zu ihr in den Tank geschlüpft und erschreckt die Tauchende. Trotzdem macht sie weiter und entdeckt noch eine weitere Kammer. In letzter Sekunde schnappt sie sich noch den vierten Stern. "Ich habe mich geekelt, aber Panik hatte ich keine, weil ich wusste, dass ich oben atmen kann...", so ihr Fazit. "Ich habe alles versucht, aber mehr ging einfach nicht."

Harald hatte auch Freundinnen

Harald Glööckler spricht auch im Dschungel ganz offen über seine Homosexualität. "Ich sage immer, wenn alle Männer so offen wären wie ich, dann wären morgen ein Drittel aller Männer geschieden." Aber er gesteht, dass er nicht nur mit Männern liiert war. "Ich hatte auch Freundinnen. Ich habe die geküsst, aber dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter... Wenn ich einen Menschen mag, dann ist mir egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Dann kann ich auch zärtlich sein miteinander, aber man muss ja dann nicht zum Äußersten gehen."

Und wie war es mit Manuel Flickinger und den Frauen? "Ich hatte nie was mit einer Frau. Nie! Ich hatte mal eine Brieffreundin, die Bettina oder eine Schulfreundin, aber nie sexuell. Und dann habe ich mich mit 18 geoutet. Schon spät!" Harald Glööckler daraufhin: "Ich habe mich nie geoutet. Ich sah da keine Notwendigkeit und dachte, wer das jetzt nicht mitkriegt, dem kann ich auch nicht helfen!" Doch die Stil-Ikone hat noch eine ganz andere Mission und erklärt im Dschungeltelefon: "Ich habe eine Message an junge Männer, die homosexuell sind: Lebt euer Leben! Und wer dafür kein Verständnis hat, der kann dann auch aus eurem Leben gehen!"

Janina klärt auf - es war der Zuschneidetisch

Während einer Plauderstunde zwischen Harald, Anouscka und Janina kommt ein bekanntes Gerücht zur Sprache und wird richtig gestellt. "Du bist liebenswert. Ich mag dich. Ich habe gedacht, du wärst anders", so Anouschka zu Janina. Harald wirft ein: "Sie hat gedacht, du bist ein Teppichluder!" Seit Jahren wird Janina so genannt und findet das nicht gut. Anouschka wirft sich auf ihre Seite: "Warum wird der Bohlen nicht so betitelt, der eigentlich verlobt war und sich versöhnen wollte. Er kann seinen Dödel überall (…) und warum wird sie dann als Teppichluder beleidigt?“ Janina erklärt: "Er war ja damals schon in der Presse. Er hätte das ja steuern können – hat er nicht gemacht! Wir hatten drei Jahre eine Affäre. Das war auch nicht im Teppichladen, das war auf dem Zuschneidetisch. Dieter hat immer um 16 Uhr angerufen und wollte. Ich immer: 'Ich kann nicht, ich bin bei der Arbeit. Irgendwann ok, dann komm vorbei, ich nehme mir 'ne Pause.' Kleid hoch, Hose runter – und so wurden wir beim Sex erwischt. Ich wurde dann gekündigt und der Ladenbesitzer hat die Geschichte an die Presse verkauft."

Jasmin Herren über ihre Zeit mit Willi

Manuel Flickinger will wissen, ob es stimmt, dass die beiden vor seinem Tod kein Paar mehr waren. "Nein, wir waren nie getrennt. Wir haben gelogen. Es sind einige Dinge vorgefallen. [...] Mehrere Personen haben mich verprügelt. [...] Dann hat er gesagt, ich habe eine Idee: Geh' doch zum Scheidungsanwalt, nimm die mit, dann denken die, wir sind getrennt.“ Im Dschungeltelefon wird die 43-Jährige dann emotional. „Er war meine große Liebe. Es tut mir alles noch so weh, aber ich versuche das hier stark durchzuziehen."

Spatzenhirn und Zeckenfieber

Aber es bleibt nicht so harmonisch im Dschungelcamp: Linda Nobat und Harald Glööckler zicken sich gewaltig an. Und warum? Kocht man die Bohnen zusammen mit dem Reis oder in getrennten Töpfen? Am Abend wird es dann aber so richtig laut. Filip, der bisher in einer der Hängematten geschlafen hat, bittet darum, dass die Betten gewechselt werden. Janina motzt daraufhin zurück: "Ich habe Zeckenfieber! Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Geh mir nicht auf den Sender!". Filip wütet zurück: "Du bist überhaupt kein Teamplayer. Das ist super scheiße von dir. Du musst doch auch mal lernen was anzunehmen." Nach kurzer Pause kontert sie: „Alter, ich habe gerade Zeckenfieber. Warum geht das nicht in dein Spatzenhirn rein?", brüllt Janina Filip an. Der brüllt zurück: "Spatzenhirn lasse ich mich nicht nennen!" Demonstrativ hält sich Janina die Ohren zu: "Ich fühle mich wie im Kindergarten, ey!"

Wie gut, dass wenigstens bei Filip und Tara Harmonie pur herrscht und die beiden sichtlich die Nähe des anderen suchen.

Was bleibt von Tag 2 in Erinnerung? Der Unterschied zwischen Teppich und Zuschneidetisch ist nicht unbedeutend...

(RPO)