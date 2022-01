Nach rassistischer Entgleisung : RTL wirft Janina Youssefian aus dem Dschungelcamp

Düsseldorf Der Dschungel ist um einen Skandal reicher. RTL hat „Teppichluder“ Janina Youseffian nach einer rassistischen Äußerung aus der Show genommen. Was genau passiert, schilderte der Sender am Montagabend.

Der erste Rauswurf im südafrikanischen Dschungelcamp. Wie RTL am Montagabend mitteilte, ist Janina Youseffian nicht mehr im Rennen. Sie hatte Konkurrentin Linda Nobat nach der Dschungelprüfung rassistisch beleidigt und muss nun die Heimreise antreten, RTL schritt sofort ein, nahm sie aus dem Rennen. Wie der Sender auf seinem Facebook-Kanal bekannt gab, wurde der Vertrag mit Youssefian umgehend gekündigt und sie soll zum „nächstmöglichen Zeitpunkt“ die Heimreise antreten. Was war passiert? Wie in der Sendung am Montag bekannt wurde, sagte Youssefian in eine Streit zu Nobat: „Dann geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst“. RTL nahm die Äußerung in die Sendung auf und teilte den Rauswurf am Abend mit. Lina Nobat, die in den bereits ausgestrahlten Folgen immer wieder mit Youssefian aneinandergeraten war, sagte: „„Das bestätigt das, was ich die ganze Zeit über sie gedacht habe.“ Und auch die anderen Camp-Teilnehmer hatten eine klare Meinung zu der rassistischen Entgleisung. „Das geht so nicht, so was bleibt heutzutage nicht mehr ohne Folgen“, sagte Jasmin Herren. Youssefian hatte noch versucht, sich zu entschuldigen: „„Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint.“ Die 39-Jährige wurde von Mitarbeitern aus dem Camp herausbegleitet. „RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht“, hieß es in der Stellungnahme weiter. Es ist nicht der erste Rauswurf nach einer rassistischen Entgleisung im Dschungelcamp. Im Jahr 2008 wurde DJ Tomekk aus dem Rennen genommen, nachdem ein Video kurz vor Beginn des Dschungelcamps auftauchte, in dem er den Hitlergruß zeigte. Auch dort handelte der Sende umgehend und disqualifizierte den Musiker.