RTL-Musikshow : „I Can See Your Voice“ startet am Dienstag

Bei „I Can See Your Voice“ geht’s um die Frage: Gesangstalent oder Mogelpackung? Foto: obs/RTL Television GmbH

Köln Wer kann wirklich singen - und wer mogelt? Dieser Frage müssen sich die prominenten Rateteams in jeder Folge erneut stellen. Mit dabei sind unter anderem The BossHoss, Maite Kelly, Oliver Pocher und Sophia Thomalla.

Auch 2021 gibt es wieder „I Can See Your Voice“ bei RTL zu sehen: In der Musik-Comedyshow treten Sänger auf und geben ihr Können zum Besten - doch nicht alle können wirklich singen. Das prominente Rateteam muss sich entscheiden: Schwindelt die Person, oder kann sie wirklich singen? Die erste Folge wird am Dienstag, 30. März, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt, moderiert wird diese zweite Staffel von Daniel Hartwich.

Die Regeln von „I Can See Your Voice“

In jeder Sendung stehen insgesamt sieben unbekannte Personen auf der Bühne. Sie alle geben sich als begnadete Sänger, doch nicht auf alle trifft das zu. Aufgabe des Rateteams, das durch einen Musikstar und einen Superfan unterstützt wird, ist es nun, diese Schwindler zu entlarven und herauszufinden, wer wirklich gut singen kann. Dazu gibt es in jeder Folge mehrere Spielrunden, und am Ende treten Musikstar und Finalist gemeinsam auf. Es winken 10.000 Euro Preisgeld am Ende eines jeden Abends - das gewinnt entweder Musikstar oder der erfolgreiche Schwindler beziehungsweise die erfolgreiche Schwindlerin.

Diese Musikstars sind im Rateteam

In den sechs Folgen gibt es jeweils ein Rateteam in prominenter Besetzung - folgende Musiker sind 2021 dabei:

The BossHoss

Barbara Schöneberger

Hartmut Engler

Maite Kelly

Jeanette Biedermann

Max Mutzke

Außerdem sind folgende Promis abwechselnd zu Gast:

Oliver Pocher

Motsi Mabuse

Ilka Bessin

Victoria Swarowski

Tim Mälzer

Sophia Thomalla

Oliver Geissen

Michael Kessler

Jorge Gonzales

Jürgen von der Lippe

Sasha

Ross Antony

Sabrina Mockenhaupt

Joachim Llambi

Lili Paul-Roncalli

Caroline Maria Frier

Diese Sendetermine sind für „I Can See Your Voice“ 2021 geplant:

Dienstag, 30.03.2021, 20.15, RTL

Dienstag, 6.04.2021, 20.15, RTL

Dienstag, 13.04.2021, 20.15, RTL

Dienstag, 20.04.2021, 20.15, RTL

Dienstag, 27.04.2021, 20.15, RTL

Dienstag, 4.05.2021, 20.15, RTL

(bora)