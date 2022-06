Fortsetzung der Kultserie : Spin-off-Serie „How I Met Your Father“ startet auf Disney+

Schauspielerin Hilary Duff schlüpft im Serien-Spin-off „How I Met Your Father“ in die Rolle der jungen Sophie, die in New York auf der Suche nach der Liebe ist. Foto: dpa/Matt Sayles

Düsseldorf Die amerikanische Sitcom „How I Met Your Mother“ war ein Riesenerfolg. Die Serie gewann mehrere Awards, darunter allein zehn Emmys. Am 8. Juni startet nun „How I Met Your Father“, das Spin-off der Sitcom, auf Disney+.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das ist...warte, es kommt gleich...legendär!“ Mit diesem Signature-Spruch würde Barney Stinson, der Lebemann aus der Erfolgsserie „How I Met Your Mother“, wohl den Staffelstart des Serien-Spin-offs „How I Met Your Father“ begrüßen.

Eingefleischte Serienfans wissen, dass die Ursprungsserie aus der Perspektive des hoffnungslosen Romantikers Ted Mosby berichtet, der seinen Kindern im Rückblick erzählt, wie er ihre Mutter im Big Apple kennengelernt hat. Dabei enthüllt er all die verrückten Stories, die der Mittzwanziger mit seinen Freunden in und um sein New Yorker Appartement herum erlebt hat.

Foto: Sender 25 Bilder Diese Gast-Stars waren bei "How I Met Your Mother" dabei

Im Spin-off „How I Met Your Father“ geht es nun um die Mutter Sophie, die ihrem Sohn im Jahr 2050 erzählt, wie sie seinen Vater vor 30 Jahren kennengelernt hat. In die Rolle der älteren Sophie schlüpft die Schauspielerin Kim Catrall, die einigen als Samantha Jones aus der Kultserie „Sex and the City“ bekannt sein dürfte. Die jüngere Sophie wird von Hilary Duff gespielt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Trailer deutet bereits an, dass die Serie in demselben New Yorker Appartement spielt, in dem auch Ted und seine Freunde einen Großteil ihrer Zeit verbrachten. Ob die Darsteller aus der Ursprungsserie auch einen Auftritt in dem Spin-off bekommen, ist noch unbekannt. Aber wenn, wäre das natürlich legendär. Die erste Staffel „How I Met Your Father“ startet am 8.Juni auf Disney+.

(hf)