„Game of Thrones“-Prequel Das müssen Sie zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“ wissen

Das Fantasy-Epos „Game of Thrones“ gehört zu den erfolgreichsten Serien der letzten Jahre. Kein Wunder also, dass die Erwartungen an das Prequel „House of the Dragon“ dementsprechend hoch waren. Und wer die erste Staffel der Serie von George R.R. Martin verfolgt hat, kann bestätigen, dass sie diese Erwartungen definitiv erfüllt hat. Epische Drachenkämpfe, fiese Intrigen und beeindruckende Landschaften - „House of the Dragon“ hat völlig zu Recht eine zweite Staffel spendiert bekommen. Doch wie geht es für Rhaenyra, Daemon und das legendäre Haus Targaryen weiter? Wir versorgen Sie mit den wichtigsten Informationen.