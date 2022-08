Rückkehr nach Westeros : „House of the Dragon“ - Das müssen Sie zum Serien-Highlight auf Sky wissen

Im Mittelpunkt der Geschichte von „House of the Dragon“ steht Prinzessin Rhaenyra Targaryen, die um ihren Anspruch auf den Eisernen Thron kämpft. Foto: HBO / themoviedb.org

Düsseldorf Drei Jahre nach dem heiß diskutierten Finale von „Game of Thrones“ dürfen sich Fans der Serie auf die Rückkehr nach Westeros freuen. Wir haben alle Infos zum spektakulär inszenierten Prequel „House of the Dragon“ zusammengefasst.

Mehr als drei Jahre ist es her, dass Jon Snow seiner Tante Daenerys einen Dolch ins Herz rammte und damit das Ende der Targaryen-Dynastie besiegelte. Nun geht die epische Geschichte um Macht, Verrat und den Anspruch auf den Eisernen Thron weiter. Und setzt genau dort an, wo „Game of Thrones“ im Mai 2019 aufhörte - bei der Geschichte des Hauses Targaryen. Das Prequel „House of the Dragon“ erklärt, wie die mächtigen Drachenreiter den Eisernen Thron bestiegen und warum sie letztendlich dem Wahnsinn verfielen.

Worum geht es in „House of the Dragon“?

Die Geschichte der Serie spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“. Im Mittelpunkt steht das Haus Targaryen, das unter König Aegon dem Eroberer die Macht über Westeros erlangt. Obwohl die Herrschaft von Aegon I. Frieden über die von Autor George R.R. Martin geschaffene Welt bringt, entbrennt unter den Kindern des Königs ein erbitterter Streit um den Eisernen Thron. Der Konflikt zwischen Rhaenyra und Aegon II. Targaryen - auch Tanz der Drachen genannt - stürzt Westeros letztendlich in einen blutigen Bürgerkrieg.

Wann wird die Serie ausgestrahlt?

In Deutschland startet „House of the Dragon“ in der Nacht zum 22. August bei Sky Q und Sky Ticket. Ab 20.15 Uhr ist die Serie auf Sky Atlantic zu sehen. Die deutsche Synchronfassung soll direkt zur Verfügung stehen.

Welche Stars sind mit dabei?

Da die Serie 300 Jahren vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielt, werden die Schauspieler der bekannten Figuren nicht zu sehen sein. Serien-Fans dürfen sich trotzdem über viele bekannte Gesichter freuen. Dazu gehören:

Corlys Velaryon : Steve Toussaint („ Prince of Persia“ , „ Doctor Who“ )

Daemon Targaryen : Matt Smith („ Doctor Who“ , „ His House“ )

Viserys I. Targaryen : Paddy Considine („Hot Fuzz“, „Peaky Blinders“)

: Paddy Considine („Hot Fuzz“, „Peaky Blinders“) Rhaenys Targaryen : Eve Best („ N urse Jackie“ , „ The King's Speech“ )

N Otto Hightower : Rhys Ifans („Notting Hill“, „The Amazing Spider Man“)

: Rhys Ifans („Notting Hill“, „The Amazing Spider Man“) Alicent Hightower : Olivia Cooke („Ready Planer One“, „Bates Motel“)

: Olivia Cooke („Ready Planer One“, „Bates Motel“) Rhaenyra Targaryen : Emma D'Arcy („ Truth Seekers“ )

Wie viele Staffeln hat die Serie?

Die erste Staffel von „House of the Dragon“ wird zehn Folgen haben, die immer montags ausgestrahlt werden. Weitere Staffeln sollen bereits in Planung sein, was bisher jedoch noch nicht bestätigt wurde.

